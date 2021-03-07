ويسعى جالاتا سراي بقيادة مدربه فاتح تريم، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة الصدارة من بشكتاش.
وكان جالاتا سراي خسر أمام أنقرة جوجو في الجولة الماضية، بنتيجة 2 - 1، في مباراة شهدت طرد مصطفى محمد بسبب تدخله مع أحد مدافعي فريق أنقرة جوجو بالكوع.
وأعلن اتحاد الكرة التركي أول أمس الجمعة، إيقاف مصطفى محمد مباراة واحدة، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام أنقرة جوجو.
وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص جالاتا سراي في مسابقتي الدوري والكأس، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
في المقابل يطمح سيفا سبور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جالاتا سراي، لتأمين تواجده بمنطقة وسط الجدول.
ويحتل جالاتا سراي وصافة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقططة، خلف بشكتاش متصدر الترتيب بـ 60 نقطة، بينما يتواجد سيفا سبور في المركز الـ 11 بـ 33 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون مصطفى محمد .. جالاتا سراي في مهمة استعادة الصدارة أمام سيفا سبور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.