قبل مباراة اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح في 3 مواجهات أمام فولهام؟

يلتقي ليفربول، مساء اليوم الأحد، مع فولهام على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل محمد صلاح المواجهة وفي رصيده 17 هدفا متصدرا لجدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج.

ويسعى صلاح للعودة للتهديف من بوابة فولهام، بعدما غاب عن التسجيل في آخر 3 مواجهات متتالية بالدوري أمام إيفرتون وشيفيلد ثم تشيلسي.

ونرصد إليكم في السطور التالية.. ماذا قدم صلاح أمام فولهام في ثلاث مواجهات سابقة؟

صلاح لعب مع ليفربول أمام فولهام 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لم يخسر في أي مرة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة.

المواجهة الأولى كانت بالموسم الماضي في الدور الأول من البريميرليج وانتصر ليفربول بهدفين، وسجل صلاح هدفا في تلك المواجهة.

المواجهة الثانية كانت بالدور الثاني من الموسم الماضي، وفاز ليفربول بهدفين أيضا، ولم يسجل صلاح في تلك المواجهة ولعب حتى الدقيقة 92 وتم استبداله بدانييال ستوريدج.

آخر مواجهات صلاح أمام فولهام، كانت بالدور الأول من الموسم الحالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل صلاح هدف الريدز الوحيد من ركلة جزاء.