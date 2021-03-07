مروان القماش يحرز ذهبية 800 م حرة ببطولة برو سويم للسباحة بأمريكا

توج مروان القماش سباح منتخب مصر بالميدالية الذهبية في سباق 800 م حرة ببطولة TYR pro Swim series فى امريكا محققا زمنا قدره 7:58.33.
وكان مروان القماش قد حقق في منافسات نفس البطولة ذهبية 400 م حرة محققا زمنا قدره ٣:٥٠.٠٥، وفاز ببرونزية ١٥٠٠م محققا ١٥.٢٧.٠٦ دقيقة.
وكان القماش قد حجز تذكرته إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل بطوكيو في سباق ٨٠٠ م حرة بعد حصوله على ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة في نوفمبر الماضي بسباق 800 متر حرة محققا الزمن التأهيلي وقدره 7:52:19 دقيقة.
يذكر أن القماش قد شارك في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 وأنهى سباق 400 م حرة في المركز 16 بينما أنهى سباق 200 م حرة في المركز 24.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروان القماش يحرز ذهبية 800 م حرة ببطولة برو سويم للسباحة بأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.