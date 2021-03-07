عودة بنزيما.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو بالليجا

يحل ريال مدريد ضيفا على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، في قمة الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع لريال مدريد والذي شهد عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي خط الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدين هازارد، وماريانو دياز.