تلقى الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، بشرى سارة، بشأن مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، والذي غاب عن مباريات العالمي في الفترة الماضية بسبب الإصابة.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن حمد الله تعافى من “انتفاخ” الركبة الذي أدى إلى ابتعاده عن المشاركة مع فريقه الفترة الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل ابتداءً من اليوم، على أن تخضع مسألة الاستعانة بخدماته في المباريات المقبلة لقرار الكرواتي ألين هورفات مدرب الفريق.
وغاب حمد الله عن مواجهات فريقه الماضية إثر معاناته من “انتفاخ” الركبة التي تختلف عن إصابته السابقة في العضلة الضامة، التي اشتكى منها بداية الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة لـ النصر السعودي بشأن حمد الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.