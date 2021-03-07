قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

يحسم حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة المحترفين المنضمين للمنتخب خلال معسكر مارس الجارى استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يحسم حسام البدري الموقف النهائى لقائمة المحترفين خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة وأن لوائح الفيفا تتطلب مخاطبة الأندية الخاصة باللاعبين قبل 14 يوما من انضمام اللاعبين وهو ما يشير إلى أن حسم قائمة المحترفين ستكون خلال ساعات قليلة للغاية نظرا لأن المباراة المقبلة ستقام يوم 22 مارس الجارى.

واستقر البدري على استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول والذى يعد واحدا من أهم لاعبي العالم فى الوقت الحالى نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها يوما تلو الأخر مع فريقه ليفربول.

وكذلك الأمر بالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي والذى تقرر استدعائه لصفوف المنتخب، وأيضا مصطفى محمد المهاجم المصري المتوهج مع فريقه جالاتا سراى بالدوري التركي.

وأيضا محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والذى تقرر استدعاءه لقائمة منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى.

واستقر البدري على استبعاد عمرو وردة المحترف بالدوري اليونانى فى ظل عدم القناعات الكاملة بما يقدمه اللاعب فى الوقت الحالى، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأحمد المحمدى المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي والذى تقرر استبعاده أيضا.