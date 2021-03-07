أسطورة ليفربول يوصي إدارة الريدز بتلبية رغبة محمد صلاح

وكتب روبي فاولر في مقاله بصحيفة "ميرور" البريطانية: "أحب محمد صلاح لكن إذا كان غير راضٍ على وضعه في ليفربول ويرغب في الرحيل، على إدارة الريدز بيعه، والاستفادة من تحقيق مكاسب مادية من ورائه لتدعيم الفريق".
وتابع: "أنا أشجع محمد صلاح وأعتقد نفس الأمر بالنسبة لجماهير ليفربول، لكن أؤمن بأن انتقالات اللاعبين تتعلق برغيتهم فقط، لذلك فالكرة في ملعبه بشأن مستقبله مع الفريق".
وقال: "تذكروا كوتيينو لقد اعتقدنا بأن الفريق سيتأثر بعد رحيله، ولكن لم يحدث ذلك، كما أن لم يظهر بعد رحيله بنفس مستواه مع ليفربول، لأن الريدز هو من ساعده ليكون في أفضل مستوى، نفس الأمر بالنسية لـ محمد صلاح، قد نفقد أهدافه، لكن يمكن أن نجد أفضل منه، وليس بالضروة أن يكون في نفس مركزه".
وكان كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استبدل محمد صلاح أمام تشيلسي، الأربعاء الماضي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وحل تشامبرلين بديلا له.
وأثار رامي عباس الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح عقب استبداله بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد، سجله ميسون ماونت، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.
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