أسطورة ليفربول يوصي إدارة الريدز بتلبية رغبة محمد صلاح

أوصى روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول إدارة الريدز، بالموفقة على رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق، حال طلب اللاعب ذلك.

وكتب روبي فاولر في مقاله بصحيفة "ميرور" البريطانية: "أحب محمد صلاح لكن إذا كان غير راضٍ على وضعه في ليفربول ويرغب في الرحيل، على إدارة الريدز بيعه، والاستفادة من تحقيق مكاسب مادية من ورائه لتدعيم الفريق".

وتابع: "أنا أشجع محمد صلاح وأعتقد نفس الأمر بالنسبة لجماهير ليفربول، لكن أؤمن بأن انتقالات اللاعبين تتعلق برغيتهم فقط، لذلك فالكرة في ملعبه بشأن مستقبله مع الفريق".

وقال: "تذكروا كوتيينو لقد اعتقدنا بأن الفريق سيتأثر بعد رحيله، ولكن لم يحدث ذلك، كما أن لم يظهر بعد رحيله بنفس مستواه مع ليفربول، لأن الريدز هو من ساعده ليكون في أفضل مستوى، نفس الأمر بالنسية لـ محمد صلاح، قد نفقد أهدافه، لكن يمكن أن نجد أفضل منه، وليس بالضروة أن يكون في نفس مركزه".