وزارة الشباب تنشر الوعي البيئي في مجال علوم البحار بمبادرة الأخطبوط.. تفاصيل

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لمشروعات الشباب)، دورة تدريبية مجانية بعنوان "الفرق بين الأسماك الطازجة والفاسدة" من خلال مبادرة "الأخطبوط"، وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ مارس الجاري عبر تطبيق ZOOM. يأتي ذلك ضمن آلية العمل لنشر الوعي البيئي وتحقيق التنمية المجتمعية في مجال علوم البحار والأحياء المائية والثروات السمكية. ويتعرف المتدربون خلال الدورة التي يحاضر فيها أحمد عصام بنداري، أخصائي الاستزراع المائي وعلوم الثروة السمكية والمصايد، على كيفية التفريق الظاهري بين الأسماك الطازجة والفاسدة، ومعرفة إذا كانت الأسماك فاسدة من الداخل ويجب استبعاد تناولها، بالإضافة إلى التعرف على الطرق الصحيحة للطهي. وناشدت وزارة الشباب والرياضة الراغبين التسجيل من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/30dVBiG

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