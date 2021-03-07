اتحاد الكرة يقرر تحمل تكاليف مسحات كورونا لحكام الدوري

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، تحمل تكاليف إجراء مسحات فيروس كورونا للحكام فى مباريات الدوري الممتاز والمسابقات المحلية. وتمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، بإجراء حكام الدوري مسحات كورونا على أن تتحمل الجبلاية جميع التكاليف. ورفضت الجبلاية التفريط فى المديونية الخاصة بمسحات الدورى المصرى إلى جانب تحمل أندية الدورى جميع تكاليف مسحات اللاعبين والأجهزة الفنية قبل انطلاق المباراة بـ ٤٨ ساعة. يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أرسل خطابا إلى أندية الدورى الممتاز بشأن مسحات كورونا. وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للأندية التزام النادى بعمل المسحات قبل المباراة بـ48 ساعة وتقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ24 ساعة، وأنه فى حال عدم التزام النادي بإجراء التحاليل بأحد المعامل المعتمدة وتقديم النتائج فسوف يتم توقيع غرامية مالية على النادي قدرها 10 آلاف جنيه عن كل لاعب مشارك دون وجود نتيجة التحاليل المشار إليها وتضاعف الغرامة.

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