الرياضة

وزارة الشباب تنظم ملتقى توظيفيا افتراضيا لجميع المؤهلات.. تفاصيل

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تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، الملتقى التوظيفي الافتراضي، يوم الاثنين الموافق 15 مارس الجاري، بدءا من الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، من خلال مبادرة "طور وغير"، بهدف تقليل التجمعات والحفاظ على سلامة الشباب المشارك بملتقيات التوظيف.

ومن خلال هذا الملتقى الذي يُعقد عبر تقنية الفيديو، توفر الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العديد من فرص العمل في مجالات عدة، لجميع المؤهلات من خلال المقابلة الشخصية والتواصل مع مسئولي التوظيف، بالإضافة إلى توفير تدريب مجاني قبل المقابلة لزيادة فرص القبول في الوظيفة.

وتتضمن المجالات التي يتضمنها الملتقى التوظيفي مجال تكنولوجيا المعلومات، ومجال الهايبر ماركت والمطاعم، ومجال البيزنس، ومجال التدريب، ومجالات متنوعة أخرى، ثم يتم عمل قائمة مصغرة من المتقدمين المناسبين من خلال مسئولي التوظيف، وبعد ذلك يتم التواصل معهم وتقديم تدريبات لتؤهلهم للمقابلة الشخصية وتنسيق موعد المقابلة الشخصية والمقرر يوم الاثنين 15 مارس الجاري، حيث يتم التسجيل من خلال اللينك التالي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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