وزارة الشباب تنظم ملتقى توظيفيا افتراضيا لجميع المؤهلات.. تفاصيل

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، الملتقى التوظيفي الافتراضي، يوم الاثنين الموافق 15 مارس الجاري، بدءا من الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، من خلال مبادرة "طور وغير"، بهدف تقليل التجمعات والحفاظ على سلامة الشباب المشارك بملتقيات التوظيف.
ومن خلال هذا الملتقى الذي يُعقد عبر تقنية الفيديو، توفر الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العديد من فرص العمل في مجالات عدة، لجميع المؤهلات من خلال المقابلة الشخصية والتواصل مع مسئولي التوظيف، بالإضافة إلى توفير تدريب مجاني قبل المقابلة لزيادة فرص القبول في الوظيفة.
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