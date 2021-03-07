الدوري الإيطالي.. روما يتقدم على جنوى بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق روما على نظيره جنوى بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي.
جاء هدف روما الوحيد عن طريق جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 24، من عمر المباراة.
وسيطر روما على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 64% وسدد 11 مرة منها تصويبتان على المرمى.
على الجانب الآخر سدد جنوى تسديدتين طوال 45 دقيقة، منهما تصويبة واحدة بين القائمين والعارضة.
ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 13 بـ 27 نقطة.
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