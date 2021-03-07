الهلال السوداني يشكو حكام مباراتي مازيمبي وبلوزداد إلى الكاف

تقدم نادي الهلال السوداني بشكوى رسمية للاتحاد الإﻓﺮﻳﻘﻲ ضد الحكم المغربي الكزاز الذي أدار مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي. كما تقدم الهلال السوداني بشكوى لدى الكاف ضد الحكم السنغالي إنداي الذي أدار مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. ويصل غدا الاثنين إلى الخرطوم المدرب البرتغالي ريكاردو فورمسينو مساعد جوزيه مورينيو السابق لتولي قيادة الهلال في الفترة المقبلة. كان تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني أعلن عن حافز مادي للاعبي الفريق بواقع 5 آلاف ريال سعودي لكل لاعب. جاء ذلك عقب اقتناص فريق الهلال نقطة التعادل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة فى الجزائر والتى انتهت بنتيجة ١/١. ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد نقطتين بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يذكر أن نادي الهلال السوداني أعلن الخميس الماضى عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو فورموزينهو لتولي مهام تدريب الفريق في الفترة المقبلة والاعتذار لحمادة صدقى عن تولى المهمة بعد وصوله إلى الخرطوم.

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