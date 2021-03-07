شاهد.. ميسي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة

أدلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، بصوته في انتخابات نادي برشلونة، التي تجرى اليوم، الأحد.

وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة نجله تياجو، وهو يدلي بصوته في انتخابات نادي برشلونة.

وتوافد بعض أعضاء نادي برشلونة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، للإدلاء بأصواتهم، رغم سقوط الأمطار.