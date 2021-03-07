مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيجري مسحة طبية غدا الاثنين؛استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي استعداده اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد خوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي أمس.