أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيجري مسحة طبية غدا الاثنين؛استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وبدأ الأهلي استعداده اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد خوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي أمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.