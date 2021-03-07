موسيماني يجتمع بـ أجايي في التتش

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جونيور أجايي لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة تحفيز اللاعب والحديث عن بعض الأمور الفنية.

وبدأ الأهلي اليوم استعداده لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.