كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على إمكانية إقالته من تدريب الريدز، بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا كان هناك مدرب قادر على تقديم عمل أفضل مني، فعليهم اتخاذ القرار.. هذا واضح".

وتابع: "لا أقصد أنه لا يوجد أي مدرب يمكنه تقديم مستويات أفضل مني في ليفربول، لكن أعتقد أن إدارة ليفربول لا تفكر في إقالتي، على الأقل لم يخبرني أحد".

وأشار كلوب: "تعرضت لنفس الموقف عندما كنت مدربا لـ بوروسيا دورتموند، لقد حصدنا نقاطا أقل، لكن لم أعان من إصابات كثيرة، مثلما حدث في ليفربول هذا الموسم". يذكر أن ليفربول خسر آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، للمرة الأولى في تاريخ الريدز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فولهام، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.