وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا كان هناك مدرب قادر على تقديم عمل أفضل مني، فعليهم اتخاذ القرار.. هذا واضح".
وتابع: "لا أقصد أنه لا يوجد أي مدرب يمكنه تقديم مستويات أفضل مني في ليفربول، لكن أعتقد أن إدارة ليفربول لا تفكر في إقالتي، على الأقل لم يخبرني أحد".
وأشار كلوب: "تعرضت لنفس الموقف عندما كنت مدربا لـ بوروسيا دورتموند، لقد حصدنا نقاطا أقل، لكن لم أعان من إصابات كثيرة، مثلما حدث في ليفربول هذا الموسم".
يذكر أن ليفربول خسر آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، للمرة الأولى في تاريخ الريدز.
ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فولهام، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".
ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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