صلاح أساسيا.. تعديلات بالجملة في تشكيل ليفربول أمام فولهام

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي في مباراة فريقه أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، كما شهد التشكيل مفاجأة بتواجد شاكيري وجوتا في خط الهجوم على حساب فيرمينو وساديو ماني، إضافةً إلى تغييرات عديدة في التشكيلة الأساسية التي كان يعتمد عليها كلوب سابقا. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى أليسون خط الدفاع: نيكو ويليامز - فيليبس - ريس ويليامز - روبرتسون. خط الوسط: كيتا - فينالدوم - ميلنر. خط الهجوم: شاكيري - محمد صلاح - دييجو جوتا. ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ 18 بـ 23 نقطة.

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