رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

نشرت الإعلامية مي حلمى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها مع الكابتن رضا عبد العال. وأعلنت مى حلمى أن الكابتن رضا عبد العال سيخضع لعملية فى القلب بعد ساعة، وعلقت قائلة:”سلامتك يا اطيب حد في الدنيا سلامة قلبك يا كابتن رضا ادعوا لكابتن رضا عبدالعال ارجوكم هيعمل عملية كبيرة في القلب كمان ساعة”. يذكر أن طالب رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق متابعيه بالدعاء له، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية. ونشر رضا عبد العال صورا له من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أسالكم الدعاء.



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