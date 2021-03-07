الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين وست بروميتش ونيوكاسل

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة وست بروميتش ونيوكاسل يونايتد، التي تجمعهما على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وست بروميتش كان الأفضل قليلاً خلال الشوط الأول، حيث سيطر على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 53%، وسدد 5 تسديدات منهم 3 على المرمى.
على الجانب الآخر سدد نيوكاسل 4 تسديدات طوال 45 دقيقة، منهم تصويبتين بين القائمين والعارضة.
ويحتل نيوكاسل المركز الـ 17 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 17 نقطة.
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