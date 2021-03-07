استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر.. البدري يعلن ضم 6 محترفين لقائمة منتخب مصر

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل. ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون. شملت القائمة 6 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (أرسنال الإنجليزي ) أحمد حجازي (اتحاد جده السعودي ) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني ) مصطفى محمد (جالطة سراي التركي) صرح بذلك الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، موضحًا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم٢٣ مارس. ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من ٢٠ الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.

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