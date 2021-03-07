مقبولة منك... شاهد| أحمد فهمي يقدم هدية للصقر أحمد حسن

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورا جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر أحمد حسن برفقة النجم أحمد فهمي مما اثار اعجاب متابعيه . وعلق علي الصور قائلا: هدية مقبولة منك يا فهمي جزمة الصقر و تيشيرت بشكتاش ربنا يديم المحبة والأخوة يا فهمي وكتر من الهدايا ???? وحمد الله على السلامة وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: -اجمد اتنين في مصر - تستاهل اكتر من كده - الصقر واسترجع أحمد حسن مؤخرا ذكريات أبطال افريقيا 98، قائلا: "شكرًا لأبطال جيل ٩٨، تمر الأيام وتمضي السنين ويرحل الأحباب ويُصبح الأمس القريب أجمل ذكريات ولكن يبقى التاريخ دائمًا منصفا وشاهِدًا ومَوْثِقًا ومخلدًا لكل النجاحات والإنجازات".

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