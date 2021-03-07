الرياضة

الدوري الإسباني.. لويس سواريز يقود هجوم أتلتيكو أمام ريال مدريد

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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريدـ، التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - أوجستو - هرموسو

خط الوسط: تربيير - لورينتي - كوكي - كاراسكو - توماس ليمار.

خط الهجوم: أنخيل كوريا - لويس سواريز.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة نتائجة المميزة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بتحقيق الفوز على الريال، وقطع خطوة مهمة نحو حلم التتويج بلقب الليجا.

وخاص أتلتيكو مدريد 24 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر اثنين فقط.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بـ 56 نقطة، وريال مدريد ثالثا بـ 33 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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