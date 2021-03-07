زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لموقعة أتلتيكو بـ الدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيكو مدريد،



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي خط الوسط: كروس - كاسميرو - مورديتش خط الهجوم: رودريجو - أسينسيو - بنزيما يدخل ريال مدريد مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل التساوي مع برشلونة في الوصافة، وتقليص فارق النقاط مع أتلتيكو المتصدر. ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بـ 56 نقطة، وريال مدريد ثالثا بـ 53 نقطة.

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