سعد سمير يهنئ طاهر محمد طاهر بعيد ميلاده

هنأ سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، زميله طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ 24.

ونشر سعد سمير، عبر "ستوري" بحسابه علي موقع إنستجرام صورة مع طاهر محمد طاهر وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا اخي".

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره الدراويش يوم الاربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة نقل مباراة الأهلي والاسماعيلي بالدوري إلى ستاد برج العرب بدلًا من ستاد الإسكندرية.



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