ميلان يتقدم على فيرونا بهدف في الشوط الأول بـ الدوري الإيطالي

تقدم فريق ميلان على نظيره هيلاس فيرونا بهدف في الشوط الاول، من المباراة التي تجمعهما على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الـ 26،من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف ميلان عن طريق رادي كرونيتش، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي: