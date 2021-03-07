خطأ محمد صلاح يتسبب في تقدم فولهام على ليفربول في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وفولهام، بتقدم الأخير بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي

محمد صلاح كان أخطر لاعبي ليفربول في الشوط الأول، وكان قريبًا من هز شباك فولهام، لكن مدافعي الأخير ضيقوا المساحات عليه، واهدر محمد صلاح فرصة التقدم عندما انفرد بالحارس ولكنه الكرة تعثرت بين قدميه وشتتها الدفاع .



أخطر كرات ليفربول جاءت عن طريق جيمس ميلنر في الدقيقة 30، عندما هيأ له ديوجو جوتا الكرة لكن تسديدة ميلنر علت المرمى.

محمد صلاح كان أخطر لاعبي الريدز لكنه تسبب في تسجيل الهدف الأول لفريق فولهام، عندما قام الجابوني ليمينا باستخلاص الكرة من أمامه، ويسدد الكرة في شباك أليسون، معلنًا عن الهدف الأول لفولهام في الدقيقة 45

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى أليسون

خط الدفاع: نيكو ويليامز - فيليبس - ريسويليامز - روبرتسون.

خط الوسط: كيتا - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم: شاكيري - محمد صلاح - دييجو جوتا.