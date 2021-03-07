أفشة ينافس قاهر الزمالك على لقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

وضمت القائمة التي نشرها الحساب الخاص بالبطولة على موقع تويتر، محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ومحمد بن رمضان لاعب نادي الترجي الذي سجل هدفين في انتصار فريقه أمس على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وضمت القائمة أيوب الكعبي مهاجم الوداد المغربي، وأوماسولا مودخو لاعب فيتا كلوب الكونغولي.
وصنع محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الثاني في المباراة التي جمعته أمس بفيتا كلوب الكونغولي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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