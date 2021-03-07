شاهد.. بارتوميو يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة

أدلى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة السابق، منذ لحظات، بصوته في انتخابات رئاسة النادي والتي تقام اليوم.
ووصل بارتوميو منذ قليل لملعب الفريق كامب نو من أجل الإدلاء بصوته، وهو ما التقطته عدسات قناة نادي
وتوافد بعض أعضاء نادي برشلونة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، للإدلاء بأصواتهم، رغم سقوط الأمطار.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم رئيس برشلونة الجديد، مساء اليوم، الأحد الساعة 23:30 بتوقيت إسبانيا، أي 12:30 بتوقيت القاهرة.
واستلم برشلونة 20.663 صوتًا عبر البريد أمس الأول، الجمعة، مع العلم أن عملية الاقتراع سيتم غلقها اليوم الأحد في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت إسبانيا. برشلونة الرسمية.
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