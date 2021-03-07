سواريز يتقدم لـ أتلتيكو مدريد على الريال في الدوري الإسباني

تقدم أتلتيكو مدريد على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما الآن في الجولة 26 لبطولة الدوري الإسباني. هدف أتلتيكو مدريد جاء في الدقيقة 14، عن طريق الأوروجواياني لويس سواريز، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ماركوس لورينتي، ليتقدم لفريقه. ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة.

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