ثلاثي "النجوم" يتألق بمعسكر منتخب الناشئين

أنهى منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" بقيادة مؤمن سليمان المعسكر الأول والذي أقيم بالملعب الفرعي بإستاد القاهرة لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لتكوين منتخب وطني يشارك بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للناشئين وكأس العالم تحت 17 سنة والتي ستُقام ببيرو 2023.

وأثنى مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين على أداء ثلاثي نادي النجوم لكرة القدم محمد متولي الشهير بـ "أبو جبل" وعلي مختار ويوسف محمود الشهير بـ "الصعيدي" ، وذلك بعد تألقهم خلال معسكر المنتخب الوطني.

وسينضم ثلاثي "النجوم" للمعسكر القادم لمنتخب مصر للناشئين بعد إشادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين ، والذي سينطلق خلال الفترة القادمة بعد عودة دوري الناشئين في الأول من إبريل المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد متولي "أبو جبل" يشغل مركز المهاجم ، فيما يشغل اللاعب علي مختار مركز وسط المدافع ، بينما يلعب اللاعب يوسف محمود "الصعيدي" في مركز الظهير الأيمن.