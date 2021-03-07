محرز أساسيا مع مانشستر سيتي أمام يونايتد في الديربي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة مانشستر يونايتد المقرر لها مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وفي رصيده 65 نقطة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الثالث وفي رصيده 51 نقطة.



ويدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إيدرسون



خط الدفاع: كانسيلو - دياز - ستونز - زيتشينكو



خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - دي بروين



خط الهجوم: رياض محرز - جابرييال جيسوس - رحيم سترلينج.