ويلعب يونايتد المباراة وفي رصيده 51 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي مانشستر سيتي في صدارة الترتيب وبرصيده 65 نقطة.
ويلعب يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دين هندرسون
خط الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - ماجواير - - لوك شو
خط الوسط: برونو فيرنانديز - مكتوميناي - دانييال جيمس - فريد
خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل يونايتد.. راشفورد يقود الهجوم وهندرسون حارسا أمام السيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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