شاهد.. وليد سليمان برفقة مدرب الأحمال في أحدث ظهور

شارك نجم النادي الأهلي وليد سليمان بصور جديدة برفقة مدرب أحمال الفريق محمود حمدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وتفاعل معه عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء، متمنين له الشفاء العاجل من الإصابة، والعودة لصفوف الفريق من جديد.
ويواصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الإسكندرية.
وتعادل الأهلى مع فيتا كلوب 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة.
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