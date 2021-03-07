الدوري التونسي .. النجم الساحلي يقفز للمركز الثاني مؤقتا بعد الفوز على مستقبل سليمان

حقق فريق النجم الساحلي فوزا مستحقا علي مستقبل سليمان بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بوعلي لحوار، في الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري التونسي .
وأهدر النجم الساحلي ركلة جزاء عن طريق إيهاب المساكني فى الدقيقة 8 من عمر الشوط الشوط الاول .
وافتتح النجم الساحلي التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق رضوان زردوم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .
وأضاف النجم الساحلي الهدف الثاني فى الدقيقة 93 عن طريق الطيب المزياني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .
وبهذا الفوز يقفز النجم الساحلي الي المركز الثاني مؤقتا برصيد 30 نقطة ، بينما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 20 نقطة، في المركز السابع.
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