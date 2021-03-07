شاهد.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق على ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت أمس، وبدأ الفريق اليوم استعداده لمواجهة الإسماعيلي.

وأعلن طبيب الفريق الأحمر جاهزية أكرم توفيق وصلاح محسن للمشاركة في مبارياة الإسماعيلي بعد ان تعافي الأول من الإصابة في «أنكل» القدم التي حرمته من المشاركة في مران الفريق الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي أمس ببطولة إفريقيا وتعافي الثاني من الإصابة في العضلة الأمامية.

وشهد المران ظهور محمود متولي وناصر ماهر في التدريبات الخفيفة بالكرة في الوقت الذي عقد فيه بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع مع جونيور أجايي لاعب الفريق على هامش مران الفريق شهدت تحفيز اللاعب والحديث عن بعض الأمور الفنية.