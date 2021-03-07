ريال مدريد يتأخر أمام أتلتيكو بهدف نظيف في الليجا

نقدم أتلتيكو مدريد على نظيره ريال مدريد بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإسباني.

هدف أتلتيكو مدريد جاء في الدقيقة 14، عن طريق الأوروجواياني لويس سواريز، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ماركوس لورينتي، ليتقدم لفريقه.

ريال مدريد حاول العودة في النتيجة على استحياء، فلم يهدد مرمى أتلتيكو، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 53 نقطة.