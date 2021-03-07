سلة سيدات سموحة تخسر 71-86 أمام هليوبوليس

لقي فريق سموحة لكرة السلة للسيدات بقيادة الكابتن أيمن ناجي مدرب الفريق خسارة في إطار الدوري العام الممتاز (أ) سيدات (السوبر) الدور الأول من الأول وحتي الثامن وخسر أمام نظيره هليوبوليس 71/86.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره الشمس 75/73 ثم الصيد 65/60.

وحصد الفريق الميدالية البرونزية والمركز الثالث لبطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط علي حساب نظيره الشمس.

يضم الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وفريدة محمد ومريم حسام وحبيبة أيمن ويمنى كوكو ويمني صبحي.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن ناجي مدير فنى والكابتن أحمد درويش مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور سارة عبد الناصر أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع.