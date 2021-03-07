الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي بهدف نظيف

تقدم مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجلزي.

هدف مانشستر يونايتد الوحيد حتى الآن أحرزه برونو فيرنانديز في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، جراء خطأ من جابريال خيسوس.

حاول لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة بعد ذلك، لكنهم فشلوا في التسجيل، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 51 نقطة.