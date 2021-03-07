برونو فيرنانديز يتقدم لـ مانشستر يونايتد بهدف في شباك السيتي

تقدم مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدف، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف مانشستر يونايتد الوحيد حتى الآن أحرزه برونو فيرنانديز في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، جراء خطأ من جابريال خيسوس. ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

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