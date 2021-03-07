الرجاء يواصل التعثر بالتعادل مع يوسفية برشيد فى الدوري المغربي

واصل الرجاء البيضاوي نزيف النقاط فى بطولة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه يوسفية برشيد اليوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.

رغم التعادل، بقي الرجاء (حامل اللقب)، الذي حقق تعادله الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الوداد، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، ارتفع رصيد يوسفية برشيد إلى 12 نقطة في المركز الرابع بترتيب المسابقة.

بادر يوسفية برشيد بالتسجيل عن طريق عتيق شهاب في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل بين مالانجو للرجاء في الدقيقة 73.