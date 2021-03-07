وصل أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصحبة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف إلى العاصمة المغربية الرباط، استعدادا للمشاركة في انتخابات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المقرر إقامتها بالمغرب في 12 مارس الحالي .
جاء ذلك بعد حضور الثنائى الاجتماع التحضيري لانتخابات الكاف والفيفا الذي عقد برعاية جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في العاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش نهائي الأمم الأفريقية للشباب تحت عنوان " الوحدة من أجل تقدم أفريقيا".
كان الاجتماع شهد ترتيبات انتخابية في مقدمتها تزكية باتريس موتسيبي الجنوب افريقي لرئاسة الكاف في الانتخابات التي ستعقد في الرباط يوم الجمعة المقبل ويترشح خلالها المهندس هاني أبو ريدة للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد في الرباط استعدادا لانتخابات الكاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.