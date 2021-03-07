لؤي دعبس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك.. فيديو

وقال دعبس اثناء حواره لموقع دوت الخليج إن، نادي الزمالك عشق كبير والجميع يعلم أن لؤي دعبس خلال تواجده في لجنة الملاكمة في القلعة البيضاء منذ عام ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٥ لم يظلم احدا والجميع كانوا يعشقون لؤي دعبس.
وأكمل: اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك مكونة من مجموعة عاشقة للزمالك، وهم مغلوبين على أمرهم فقد تم وضعهم في المنصب بدون اي مقدمات فلابد ان نساندهم جميعاََ.
وأضاف دعبس أن رئاسة الزمالك منصب كبير جداََ ليس من السهل تنصيب اي أحد له، وأغلب الوقت أقولها لابد من تواجد رمز من رموز كرة القدم في هذا المنصب.
وتابع: ترشحي لرئاسة نادي الزمالك امر طرح أكثر من مرة لكن لن اترشح للرئاسة؛ يوجد نية للتواجد في مجلس الادارة لكن رئاسة النادي ليست في حساباتي.
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