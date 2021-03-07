هدف بنزيما جاء في الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة رائعة من كاسيميرو، لتصبح النتيجة التعادل 1-1. وكان لويس سواريز قد سجل الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15. عادل كريم بنزيما النتيجة لفريق ريال مدريد في شباك أتلتيكو، في المباراة التي تجمعهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإسباني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنزيما يسجل هدفا قاتلا لـ ريال مدريد ويدرك التعادل في شباك أتلتيكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.