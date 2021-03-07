الرياضة

بنزيما يسجل هدفا قاتلا لـ ريال مدريد ويدرك التعادل في شباك أتلتيكو

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عادل كريم بنزيما النتيجة لفريق ريال مدريد في شباك أتلتيكو، في المباراة التي تجمعهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإسباني.

هدف بنزيما جاء في الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة رائعة من كاسيميرو، لتصبح النتيجة التعادل 1-1.

وكان لويس سواريز قد سجل الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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