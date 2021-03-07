الليجا تشتعل.. ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو 1-1 في الدوري الإسباني

هدف أتلتيكو مدريد جاء في الدقيقة 14، عن طريق الأوروجواياني لويس سواريز، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ماركوس لورينتي، ليتقدم لفريقه.
ريال مدريد حاول العودة في النتيجة على استحياء، ولم يهدد مرمى أتلتيكو، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، كثف الريال من محاولاتهم لتعديل النتيجة، وكانت أبرز الفرص عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 80عندما تلقى تمريرة رائعة من البديل فينسيوس جونيور لكن أوبلاك حارس الأتلتي تصدى لتسديدة بنزيما على مرتين.
استمر أتلتيكو مدريد في الدفاع عن هدفه، لكن كريم بنزيما تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 59 في صدارة جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 54 نقطة في المركز الثالث.
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