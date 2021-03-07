ليستر سيتي إلى الوصافة وأرسنال يتحضر بشكل مخيب لاختباراته الصعبة

في الرياضة 7 مارس,2021

لندن – أ.ف.ب: ارتقى ليستر سيتي الى وصافة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعودته الى سكة الانتصارات بفوز قاتل على مضيفه برايتون 2-1، فيما تحضر أرسنال بشكل مخيب لما ينتظره من اختبارات صعبة في الأيام المقبلة بتعادله مع مضيفه بيرنلي 1-1 في المرحلة السابعة والعشرين. ورفع ليستر الذي حقق فوزه الاول في الدوري بعد خسارة وتعادل رصيده الى 53 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يخوض ديربي المدينة ضد جاره يونايتد الذي سيأمل في استعادة الوصافة (51 نقطة). وسجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (62) والغاني دانيال أمارتي (87) هدفي فريق “الثعالب” بعد أن افتتح آدم لالانا التسجيل لأصحاب الارض (10). ومر فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بفترة سيئة شهدت سقوطه امام ارسنال 1-3 وتعادل مع بيرنلي 1-1 في المرحلتين السابقتين، اضافة الى خروجه المفاجئ من الدور الـ32 للدوري الاوروبي “يوروبا ليج” امام سلافيا براغ التشيكي. ويستمر غياب المتألقين جيمس ماديسون وهارفي بارنز عن ليستر سيتي بسبب الاصابة. وافتتح لالانا التسجيل عندما وصلته كرة الى داخل المنطقة من نيل موباي تابعها في المرمى (10)، فيما ألغي لاحقا هدف للاخير بداعي التسلل. وعادل إيهياناتشو النتيجة بعد تمريرة رائعة من البلجيكي يوري تيليمنز (62)، قبل ان يخطف أمارتي هدف الفوز برأسية اثر عرضية من البديل مارك البرايتون (87).

ودخل ارسنال اللقاء باحثا عن الثأر من بيرنلي الذي فاز عليه ذهابا في ملعبه 1-صفر، لكن ورغم تجنبه أقله السقوط مرتين أمام الأخير خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ 1962-1963، غادر “تورف مور” بنقطة واحدة مخيبة. وبتعادله الخامس للموسم، رفع فريق أرتيتا رصيده الى 38 نقطة في المركز العاشر وبفارق تسع نقاط عن جاره تشلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، ما يجعل مشواره في “يوروبا ليج” مصيريا هذا الموسم لأن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة العودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017. وبعدما تسبب بخسارته ذهابا بتسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق الخطأ في مرمى “المدفعجية”، وضع الهداف الجابوني بيار إيميريك أوباميانج فريقه على المسار الصحيح بافتتاحه التسجيل في الدقيقة السادسة بتسديدة من زاوية ضيقة جدا بعد هجمة مرتدة مثالية وتمريرة من البرازيلي ويليان، مسجلا هدفه التاسع في الدوري لهذا الموسم.

لكن خلافا لمجريات اللعب وبعدما أهدر عددا من الفرص لتعزيز النتيجة، أهدى أرسنال مضيفه هدف التعادل بكثير من الاستهتار وذلك حين تناقل لاعبوه الكرة أمام حارسهم الألماني بيرند لينو الذي مررها للسويسري جرانيت تشاكا، فحاول الأخير أن يلعبها لأحد زملائه فارتدت من مهاجم بيرنلي النيوزيلندي كريس وود وتحولت الى شباك الضيف اللندني (39).