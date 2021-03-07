اليوم .. مباراة واحدة فـي دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تقام اليوم مباراة واحدة في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد تجمع بين صلالة مع السيب في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث تعد هذه المباراة الافتتاحية لنادي السيب في الدوري ويطمح من خلالها إلى تحقيق أول فوز له، حتى تكون بدايته قوية لتعويض ما فاته في مسابقة درع الوزارة، في المقابل يدخل صلالة هذه المباراة برصيد ثلاث نقاط بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية. ويتصدر حاليا نادي أهلي سداب الترتيب العام برصيد 6 نقاط بعد تحقيق فوزين كان آخرها على مجيس بنتيجة 27/‏23.

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