نادي الشباب يتصدر الترتيب العام لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد قبل جولة الحسم الأخيرة

اقترب دوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/‏2021 من مرحلة الحسم، حيث لم يتبق سوى جولة واحدة تقام يوم الجمعة القادم قبل موعد إقامة المباراة النهائية التي ستقام يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث أسفرت نتائج مباريات أمس الاول عن فوز نادي العروبة على عبري بنتيجة 32/‏24 في المباراة التي جمعت الفريقين على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وعلى ملعب نادي الأمل أقيمت مباراتان فاز في الأولى نزوى على صحار بنتيجة 38/‏28، وفي المباراة الثانية فاز قريات على صحم بنتيجة 49/‏24.

وقبل الجولة الأخيرة يتصدر نادي الشباب حاليا الترتيب العام برصيد 27 نقطة، يليه في المركز الثاني قريات برصيد 26 نقطة، وفي المركز الثالث الاتحاد برصيد 26 نقطة، وفي المركز الرابع العروبة برصيد 25 نقطة، وفي المركز الخامس نزوى برصيد 25 نقطة، وفي المركز السادس عبري برصيد 23 نقطة، وفي المركز السابع السويق برصيد 20 نقطة، وفي المركز الثامن صحار برصيد 18 نقطة، وفي المركز التاسع ظفار برصيد 16 نقطة، وفي المركز العاشر النصر برصيد 15 نقطة، وفي المركز الحادي عشر صحم برصيد 11 نقطة، وفي المركز الثاني عشر الخابورة برصيد 11 نقطة.

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