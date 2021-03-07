تعادل الأفريقي والصفاقسي في الدوري التونسي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الأفريقي وضيفه الصفاقسي اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من الدوري التونسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز النجم الساحلي على مستقبل سليمان 2 / صفر والملعب التونسي على شبيبة القيروان بذات النتيجة وتعادل نجم المتلوي مع البنزرتي 1/1 والأولمبي الباجي مع مستقبل الرجيش سلبيا.

وفشل فريقا الأفريقي والصفاقسي في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الأفريقي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، كما رفع الصفاقسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق النجم الساحلي على ضيفه مستقبل سليمان 2 / صفر.

وسجل هدفي النجم الساحلي رضوان زيردوم والطيب مزياني في الدقيقتين المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد مستقبل سليمان عند 20 نقطة في المركز السابع.