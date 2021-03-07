لتحديد المشاركة فى التدريبات.. نجم الزمالك يخضع لكشف طبي غدا

يخضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي غدًا الإثنين لتحديد مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.
وكان إمام تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال أحد التدريبات، الذي تسبب في غيابه عن مباراتي وادي دجلة في الدوري والترجي التونسي في دوري الأبطال.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا الخميس القادم في السابعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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