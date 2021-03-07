حاوي الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية بفرمان من باتشيكو

أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في النادي.
جاء ذلك ضمن البرنامج المحدد من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لتجهيزه من أجل التواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوبترا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الخميس المقبل.
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